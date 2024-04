Pastef/les patriotes : le Bureau exécutif suspend l’installation des coordinations départementales

Le Bureau Exécutif National (BEN) annonce la suspension provisoire des installations de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) communale ou départementale. Car certaines coordinations font des pratiques aux antipodes de la réglementation. Et tout cela reste motivé par des guerres de positionnement.



Dans une note circulaire en date du 17 avril dernier, il est porté à l'attention de tous les coordonnateurs de la JPS que « le Bureau Exécutif National de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) instruit la suspension de l’installation des Coordinations départementales et des sections communales ».



« Conformément à l'axe 1 de la nouvelle orientation stratégique 2024-2026 portant « restructuration de la JPS », et en application des décisions issues de l'Assemblée générale du 13 avril 2024, le Bureau Exécutif National de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) instruit la suspension de l'installation des Coordinations départementales et sections communales », lit-on sur la note.



Par ailleurs, le BEN révèle que « dans les prochains jours, le Bureau Exécutif National procédera à la réactualisation du règlement intérieur de la JPS et à l'audit des coordinations départementales et sections communales. Par la suite, un programme de restructuration sera partagé et déroulé », conclu la note.