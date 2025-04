Pêche : Le SYTRAPAS annonce une grève de 48 heures à partir du 14 avril

Le Syndicat des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture du Sénégal (SYTRAPAS) a annoncé une grève de 48 heures à compter du lundi 14 avril 2025. Une décision prise pour protester contre le non-paiement de leurs indemnités, une situation qui plonge les travailleurs dans une précarité sociale et économique intenable.



« L'information que nous détenons est qu'il est lié à des lenteurs administratives entre le ministère des Pêches, le ministère des Finances et la primature. Cette situation inexplicable, inacceptable et inadmissible ne peut plus prospérer. En plus de cela, nous sommes acculés au quotidien par les banques qui, pendant presque quatre mois, ne parviennent plus à recouvrer leurs dettes. Mais aussi des loyers et la scolarité de nos enfants non régularisés », déplore le SYTRAPAS.



Selon Oumar Dramé, secrétaire général du syndicat, les retards seraient dus à des lenteurs administratives entre le ministère des Pêches, celui des Finances et la Primature.



« Nous rappelons que ces indemnités ont fait l'objet d'un protocole d'accord en décembre 2022, dans le cadre des négociations avec le secteur primaire. Aujourd'hui, les travailleurs de l'agriculture et de l'élevage, avec qui nous partageons le même protocole, perçoivent régulièrement leurs indemnités », a-t-il dit.



Les syndicalistes interpellent les autorités compétentes pour une résolution rapide de cette situation, afin d’éviter une paralysie totale du secteur.



« Nous espérons qu'avant d'en arriver à cette situation, les autorités vont réagir pour éviter toutes les conséquences qui pourraient surgir en cas de grève totale dans secteur de la pêche », a précisé Oumar Dramé.



Les travailleurs réclament également l’accélération de la signature du décret de sécurisation des indemnités, bloqué dans le circuit administratif depuis juin 2024.



Pour remédier à ce problème et pousser les autorités à réagir, « nous allons dès la semaine prochaine précisément le 14 avril 2025 observer un arrêt de travail de 48 heures renouvelables », a fait savoir Oumar Dramé, secrétaire général du SYTRAPAS.