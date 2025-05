Seuls 32 indemnisés sur 126 : les ex-détenus politiques de Ziguinchor dénoncent une indemnisation partielle et interpellent les autorités

Les anciens détenus politiques de Ziguinchor (sud) expriment leur mécontentement face aux retards et au manque de clarté dans le processus d’indemnisation promis par l’État. Sur les 126 personnes recensées dans le cadre du processus de réparation lancé par l’État, seules 32 ont reçu les 500.000 FCFA prévus. Les ex détenus politiques réclament plus de transparence et d’équité.Plusieurs ex-détenus ont tenu une conférence de presse ce mercredi pour dénoncer cette inégalité dans la répartition des aides. Elhadj Cissé, porte-parole du collectif, a exprimé la colère et l’incompréhension de ses camarades :« Le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko avaient annoncé des aides de 500.000 FCFA pour les ex-détenus et les familles de victimes. Mais aujourd’hui, à Ziguinchor, seuls 32 sur 126 ont été indemnisés. Cela fait maintenant quatre mois, et nous n’avons toujours pas d’explication. C’est inadmissible ».Les ex-détenus réclament des éclaircissements de la part des autorités, notamment de la ministre en charge du dossier, à qui ils demandent une communication officielle pour clarifier la situation.Le collectif pointe également du doigt l’attitude de certains élus, en particulier le député Guy Marius Sagna, accusé de ne pas avoir défendu leurs intérêts.« J’ai personnellement interpellé Guy Marius Sagna et Oulimata Sidibé. Guy Marius est député du Sénégal, mais il a été élu ici, à Ziguinchor. Il doit assumer ses responsabilités. Nous ne disons pas qu’il a trahi Ziguinchor, mais il ne répond pas aux attentes, notamment celles des ex-détenus », a dit Elhadj Cissé.À deux semaines de la Tabaski, ces anciens détenus espèrent que les autorités réagiront rapidement afin de permettre à tous les bénéficiaires de recevoir leur dû dans les meilleurs délais.