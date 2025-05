Meurtre d'un infirmier à Koungheul : Le ministère de la Santé condamne un « acte barbare » et promet des « mesures urgentes »

Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS) exprime sa profonde consternation et sa vive indignation suite au décès tragique de Mamadou Samba Diallo, Infirmier Chef de Poste à Arafat (District sanitaire de Koungheul), survenu dans la nuit du 20 au 21 mai 2025.



Dans un communiqué, le ministère révèle que Mamadou Samba Diallo a été « lâchement agressé, dans l'enceinte de son logement de fonction, par des voleurs encore non identifiés. Il a succombé à ses blessures infligées à l'arme blanche ».





Le ministère de la Santé et de l'Action sociale condamne avec la « plus grande fermeté cet acte barbare ». D’après la tutelle, il est « inacceptable que les agents de santé, dont l'engagement est un pilier essentiel de notre société, soient ainsi attaqués ».



D’ailleurs, le MSAS assure que les « autorités compétentes sont mobilisées pour que les responsables de ce crime odieux soient rapidement identifiés et traduits en justice ».



Le ministère annonce par ailleurs que des « mesures seront prises pour renforcer la sécurité des agents et des services de santé ».



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances et exprime toute sa solidarité à la famille endeuillée, à ses collègues, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de santé.