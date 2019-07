Pèlerinage à la Mecque 2019: Le premier vol prévu 22 juillet prochain

La Délégation générale au pèlerinage a tenu jeudi une journée de réflexion sur le management du hadji. Les organisateurs privées qui évoluent dans le domaine ont échangé sur l’organisation de cette année. Selon le parole-parole des voyagistes, Ourèye Thiam, beaucoup d’innovations sont faites cette année particulièrement dans la disponibilité du Visa. De ce fait, le premier vol est prévu le 22 juin.



« Aujourd’hui, on sait qui doit partir et à quelle date. Toutes les données sont dans le système. Le Sénégal est le premier pays de l’Afrique de l’ouest à être à ce stade d’organisation. Et c’est une démarche partagée entre la délégation et toute les organisations privées », a dit Mme Preira.



A l’en croire, pour la première fois, les Visas des pèlerins sont disponibles à 20 jours des premiers départs. Donc, c’’est une grande satisfaction aussi bien pour la délégation au pèlerinage qui gère le volet public, que pour les privées qui gèrent 1.100 pèlerins ».



Toutefois, elle a fait savoir que les difficultés ne manquent pas pour faire voyager 4 millions de personnes. Elle a saisi cette occasion pour inviter les pèlerins à anticiper d’éventuelles difficultés qui ne manqueront pas souvent.