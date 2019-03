Penthium CTIC N 1: Les médias en ligne, défis actuels et opportunités futures.

Les acteurs de la presse en ligne se sont réunis autour d'un débat pour examiner la situation actuelle des médias. Entre missions, défis et perspectives, Àtoila plateforme Penthium CTIC servira de moyen d'échanges sur les problématiques qui gangrènent le monde médiatique. Cette rencontre se tiendra tous les mois et pour cette première, l'angle choisi est celle des médias en ligne. À cet effet, les hommes de médias dont Ibrahima Lissa Faye et Cheikh Thiam ont soulevé les problèmes majeurs notés dans ce secteur et sollicité la mise en place d'un observatoire des presses en ligne pour la vérification des contenus. Ainsi, ils espèrent que le nouveau gouvernement qui va être installé d'ici à quelques jours, fera en sorte que le code la presse soit appliqué immédiatement... DakarActu