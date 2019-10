Pénurie d’eau à Touba : le directeur de l’Offor minimise

Le Directeur de l'Office des forages ruraux (Offor) minimise la pénurie d’eau qui sévit dans la cité religieuse en cette période de la commémoration du Grand Magal de Touba. Seyni Ndao qui fait un bilan acceptable de leur invterention, informe que seuls dix (10) quartiers sur les 138 ont été touchés par cette situation.



« Touba c'est une ville très grande, en période de Magal ça draine entre 4 millions et 5 millions d’habitants. Les approvisionnés en eau, c’est toujours délicat par rapport à la nature même du réseau qui est un réseau vétuste, un réseau où il y a beaucoup de branchement hors normes », explique le Directeur de l’offor.



« Mais, souligne Seyni Ndao, ce qu’il faut savoir aujourd’hui, avec l’évaluation qu’on a fait ce matin, y a qu’à peine 10 quartiers où on a noté des poches importantes où il y a une baisse de pression ou bien un manque d’eau. Et, cela nous leur venons en appui avec des camions citerne. C’est surtout notamment à Darou Khoudosse, une partie des Hlm, Sahm, ect ».



Il précise que : « Ce qu’il faut noter, c’est que Touba, ce sont 138 quartiers, si on parle uniquement de 10 quartiers où il y a des poches, on peut dire que les résultats sont globalement acceptables ».