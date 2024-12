Perturbation dans le secteur de la santé : le SDt3s en grève de 72 heures à partir de ce mercredi

Le secteur de la santé connaît de nouvelles perturbations. Au moment où les techniciens supérieurs de santé affiliés au syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé( Satsus) observent une grève de 48 heures, le mercredi 4 et jeudi 5 décembre, le Conseil national syndical du Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (SDt3s) démarre son mouvement d'humeur ce mercredi. Cheikh Seck et ses camarades ont décrété 72 heures de grève, le mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 décembre.



Ils exigent au nouveau gouvernement de reprendre les discussions pour le respect des accords du 10 mai 2022 et du 29 décembre 2023 ainsi que la généralisation de l’indemnité de logement, entre autres points.



Le SDt3s constate pour le dénoncer qu'il n'y a aucune avancée significative sur les préoccupations des travailleurs de la Santé et de l’Action sociale. Des préoccupations qui ont comme noms le respect des accords du 10 mai 2022 et du 29 décembre 2023, la généralisation de l’indemnité de logement, la finalisation du processus de reclassement des infirmiers, sages-femmes d’État et techniciens supérieurs de santé, le comblement du gap de 15.000 agents dans le secteur de la Santé et de l’Action sociale par un recrutement spécial de 3000 agents par an pendant 5 ans, l’utilisation rationnelle et efficiente des ressources du ministère de la Santé et de l’Action sociale, la mise en compétition ou du profilage des postes des Directions mais aussi l’augmentation des subventions et la définition des critères d’allocations budgétaires des hôpitaux.