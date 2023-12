Perturbation des vols AIBD-Cap Skirring : Alioune Tine parle d’échec politique

Des perturbations des lignes d’Air Sénégal ont chamboulé le programme des vols. Des départs programmés ce weekend end ont été décalés pour des raisons non signifiés. Des passagers programmés de voyager samedi pour Dakar étaient contraints de passer la nuit à Cap-Skirring. Et le vol programmé dimanche à 13 heures, était décalé pour 21 heures. Une situation qui a frustré Alioune Tine qui esquisse une solution de sortie de crise.



Le patron d’ Afrika Jom Center suggère de lancer des appels d'offres pour régler la situation. « Triste spectacle à l’aéroport du Cap Skirring avec un retard cumulé de Air Sénégal. Il faut lancer des appels d'offres pour recruter des DG, parmi les plus compétents et pas parmi les plus militants du parti ou de la Coalition au pouvoir. Politique qui a échoué aussi à la Poste… ,» a déploré Alioune Tine, repris par Senego.