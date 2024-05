Perturbations dans la distribution de l'eau à Dakar et banlieue : une fuite d'eau à hauteur du village de Yamane (Louga) à l'origine

Dakar et sa banlieue, Louga, Tivaoune, Thiès et Rufisque connaissent depuis hier des perturbations dans la distribution de l'eau. Tout est parti d'une fuite d'eau sur les installations de la SONES à hauteur du village de Yamane, à Louga. Pour mettre fin à ce calvaire, la Sones et la SEn'Eau ont mobilisé leurs équipes.



Selon Abib Demba Fall, chargé de communication de la Sones, cette fuite intervenue dans le village de Yamane a conduit à ces perturbations. Et monsieur Fall, d'informer davantage, "nous avons mobilisé nos équipes à travers les directeurs généraux de la Sones et de la Sen'Eau afin que le protocole de réparation soit déroulée. Et ce protocole comporte quelques aspects fondamentaux : c'est de dépêcher, d'abord en urgence les équipes les plus proches basées sur le lac de Guiers. Nous avons, outre, l'usine de Ngnith, Keur Mormar Sarr 1, 2 et 3, en plus les accélérateurs de débit d'eau potable de Mekhé 1 et 2. Le deuxième échelon, c'est de dépêcher de Dakar une équipe d'intervention avec la logistique adaptée. Cela a été fait"



Par ailleurs, confie encore monsieur Fall, " la troisième action c'est d'arrêter l'usine. Parce que ce sont des pressions très fortes. Nous avons une force d'impulsion de 10 mètres. Pour travailler sur une conduite comme ça, il ne faut pas s'exposer au danger de perdre beaucoup d'eau et de mettre en péril la vie humaine. La conduite a été vidée. Le protocole de réparation a été mis en branle. Et à l'heure, les techniciens sont en train de voir les autres points de vulnérabilité".



D'après toujours monsieur Fall, il est à espérer que d'ici la fin de la journée (ce lundi, il intervenait sur les ondes de la RTS midi) la situation sera rétablie.