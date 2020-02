Perturbations dans le système éducatif: Le HCDS rencontre le G7 ce jeudi

«Le secteur public de l’Education et de la Formation continuera certainement d’occuper une place centrale dans l’exercice de nos missions de médiation et de renforcement de capacités. Dans ce registre, nous mettrons donc à profit cette Assemblée plénière pour discuter à bâtons rompus avec les Secrétaires généraux de syndicats d’enseignants les plus représentatifs afin d’explorer les voies et moyens pour faire jouer pleinement à l’Ecole sa vocation dans la société». Ce sont par ces mots que la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social annonce la rencontre ce jeudi entre l’Institution et le Groupe des sept syndicats les plus représentatifs du secteur de l’éducation et de la formation, plus connu sous l’appellation G7.



Une rencontre qui entre dans le cadre de la tenue à Saly depuis mardi de la 18ème assemblée plénière du HCDS. « Lorsque nous faisons le point de la marche de l’institution, l’éducation a toujours occupé une place centrale, le secteur public de l’éducation et de la formation. Notre défi, le premier, c’était de pouvoir stabiliser de façon durable ce secteur. Mais, vous conviendrez avec nous que jusqu’à ce jour c’est un secteur dans lequel il y’a des turbulences. Nous n’avons pas également manqué de les adjoindre à toutes nos formations au cours de la prérentrée que nous tenons ici à Saly. Ils (les représentants du G7) seront avec nous le jeudi et nous allons discuter avec eux des voies et moyens pour sortir justement de cette situation. Si vous vous rappelez, ils ont eu à s’organiser pour une solution vraiment définitive de ces questions de rappel, de DMC et également la question nodale de l’habitat social » a promis Innocence Ntab Ndiaye.



La présidente du HCDS a déclaré toutefois qu’elle fera de son mieux pour rapprocher le gouvernement et les syndicats d’enseignants. «Nous allons écouter le gouvernement également en tout cas les ministères en charge de ces secteurs qui semble –t-il après avoir fait le point de l’exécution du protocole du 30 Avril 2018, reconnaissent que ces points restent encore des points à problème. » Cette 18ème assemblée plénière du Haut Conseil du Dialogue Social est consacrée à l’examen et l’adoption du programme d’activités annuel 2020 de l’Institution. Ces travaux se tiennent cinq ans après la création du HCDS. L’exercice intervient dans un contexte d’application intégrale du budget programme, une importante réforme budgétaire dans les politiques publiques. «Dans un contexte de rareté des ressources et d’exigence sans cesse croissante des populations à davantage de transparence, il convient pour les Institutions comme la nôtre de rester ancrées dans la logique plus vertueuse de gestion axée sur les résultats», a souligné Innocence Ntab Ndiaye.



La présidente du HCCT de conclure en encourageant les membres du Haut Conseil, les vices présidents, les présidents des commissions. Elle dit : « Les commissions spécialisées nous ont permis de formuler le projet et toutes les commissions se sont réunies. Il y’a un dynamisme des membres du Haut Conseil, il y’a une ambition de réussir les missions et je pense que c’est grâce à cet accompagnement également que nous pouvons véritablement réussir»



Le Témoin