Perturbations des vols pour la Mecque : le cri de cœur d’un pèlerin bloqué à Dakar

Le vol des pèlerins qui devait rallier la Mecque a été de nouveau perturbé. Il devait quitter cet après-midi à 16 heures. Les pèlerins, plus d’une centaine, rejoignent leurs camarades qui, eux aussi n’ont pas pu quitter hier vendredi.



« Nous sommes au hangar des pèlerins depuis hier à 22 heures pour effectuer les formalités pour le vol. Nous avons terminé nos formalités et fait l’enregistrement et sommes en attente. Malheureusement, jusqu’à présent, nous n’avons aucune information sur la situation du vol », a témoigné un pèlerin joint par nos confrères de la RFM.



Il souligne « qu’ils (pèlerins « bloqués ») viennent juste d’être informés que le vol à bord duquel ils devraient s’embarquer à destination de la Mecque est affecté aux pèlerins qui avaient raté leur vol hier vendredi. Ce qui signifie qu’il y a plus de 180 personnes qui devraient embarquer à bord du vol 2 B et qui sont toujours au niveau du hangar. Ils n’ont pas dormi toute la nuit », a-t-il précisé.



« D’après les informations reçues du délégué et des autorités, ils vont prendre le vol d’hier (vendredi) et le compléter avec quelques personnes. On va attendre. Les autorités ne savent pas à quelle heure l’avion sera à Dakar. Aujourd’hui, il y a un risque qu’on passe toute la journée voire la nuit même au niveau du hangar. Nous déplorons cette situation. Et malheureusement, nous n’avons pas beaucoup d’informations par rapport aux autorités qui devraient nous informer », a conclu le pèlerin.