Perturbations sur la connexion : Orange donne les raisons

Des perturbations sont notées sur la connexion internet fixe et mobile du réseau Orange. Une situation qui a impacté plusieurs entreprises et les clients.



Dans un communiqué publié, ce mercredi 8 mai, la direction s'est expliquée sur la situation et s'est excusée auprès des usagers. La direction d’Orange Sénégal a renseigné que ces perturbations sont dues « à des travaux sur le câble sous-marin Main One au large de la Côte d’Ivoire ».



Pour rétablir la connexion, l'opérateur de téléphonie a mobilisé toutes ses équipes. Toutefois, Orange Sénégal a réitéré ses « excuses » aux usagers pour la « gêne occasionnée ».