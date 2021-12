Pierre Menès placé en garde à vue: une hotesse l’accuse de lui avoir touché les seins lors du match PSG-Nantes

Il est visé par une enquête préliminaire ouverte le 20 novembre pour agression sexuelle. Selon nos informations, Pierre Ménès a convoqué puis placé ce jeudi en garde à vue. Selon des sources concordantes, les faits se seraient produits le même jour au Parc des Princes dans le contexte du match PSG-Nantes (3-1, 14e journée de Ligue 1). Présent en tant que spectateur, l’ex-journaliste sportif de Canal + est accusé par une hôtesse d’accueil d’avoir eu des gestes déplacés dans l’enceinte du stade en touchant la poitrine de la jeune femme.



Entendue par les services de police, la victime n’a pas souhaité porter plainte. Mais face aux éléments réunis, le parquet de Paris a décidé d’ouvrir une enquête préliminaire du chef d’agression sexuelle.





Pierre Ménès conteste les faits et a annoncé dans nos colonnes fin novembre déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. « Pierre Ménès a bien assisté au match PSG-Nantes, nous indiquait alors l’avocat de l’ex-chroniqueur du Canal Football Club, Me Arash Derambarsh. Il était accompagné de trois personnes durant toute la soirée. Il n’y a eu strictement aucun problème. La soirée s’est très bien passée et c’est confirmé par les attestations CERFA des trois personnes qui l’ont accompagné partout. Mon client déposera une plainte pour dénonciation calomnieuse si l’on porte atteinte à son honneur ou à sa considération. »



Mis sur la touche au printemps dernier par la chaîne cryptée à la suite de la diffusion d’un documentaire qui pointait notamment du doigt ses comportements sexistes, Pierre Ménès a depuis lancé une nouvelle plateforme digitale dans laquelle il continue de traiter, à sa façon, l’actualité du football.



