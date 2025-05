Le stade Léopold Sédar Senghor rouvre en fanfare avec le Meeting international d'athlétisme de Dakar

C'est un moment historique pour le sport sénégalais. Ce samedi 24 mai 2025, le stade Léopold Sédar Senghor, joyau du patrimoine sportif national, rouvrira officiellement ses portes après une vaste rénovation, à l'occasion de la grande édition 2025 du Meeting international d'athlétisme de Dakar.



Fermée depuis plusieurs années, cette enceinte mythique de la capitale sénégalaise a été entièrement remise à neuf pour répondre aux standards internationaux. Nouveaux gradins, piste d'athlétisme modernisée, éclairage LED, vestiaires et loges réaménagés : tout a été pensé pour offrir une expérience digne des plus grandes compétitions mondiales.



Ce meeting symbolique, placé sous le signe de la jeunesse et de l'excellence sportive, réunira plusieurs stars de l'athlétisme africain et mondial, avec des épreuves qui promettent un spectacle de haut niveau. Sprint, sauts, lancers, demi-fond : les disciplines phares seront au rendez-vous pour célébrer ce retour tant attendu.



Au-delà de la compétition, c'est toute une nation qui s'apprête à vibrer à nouveau dans ce stade chargé d'histoire, témoin de grandes pages du sport sénégalais. La réouverture du stade Léopold Sédar Senghor marque également un tournant dans la stratégie nationale de développement des infrastructures sportives.



Rendez-vous est donc pris ce samedi pour une fête populaire, sportive et mémorable, au cœur d'un temple entièrement ressuscité.