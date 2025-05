Éliminatoires Mondial 2026 : RDC – Sénégal, Les « Lions sont favoris », selon Yves Diba Ilunga

L'ancien international congolais Yves Diba Ilunga estime que le Sénégal part avec une longueur d'avance sur la République Démocratique du Congo, en vue du choc comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



"La RDC est une équipe imprévisible, capable du meilleur comme du pire. Honnêtement, le Sénégal est favori, ne serait-ce que par la valeur marchande de ses joueurs. Mais une RDC dans un bon jour, avec un plan tactique cohérent mis en place par le sélectionneur Sébastien Desabre, peut rivaliser avec n'importe quelle nation africaine. Le dernière CAN en est une parfaite illustration", a confié l'ancien "Léopard".



Groupe B : la RDC devant, le Sénégal en embuscade



Au classement du groupe B, la RDC occupe actuellement la première place avec 13 points engrangés en six journées. Le Sénégal suit de près avec 12 points, après avoir concédé trois matchs nuls et remporté trois victoires. Le match à venir s'annonce donc décisif pour la tête du groupe.