Pikine: 6 tonnes de sucre saisies, 14 commerçants interpellés

Les opérations coup de poing lancées par le Contrôle économique pour veiller au respect des prix de certaines denrées alimentaires fixés par l’Etat du Sénégal portent ses fruits. Les contrôleurs ont mis la main sur six (6) tonnes de sucre, une denrée qui se fait rare ces derniers jours. Quatorze (14) commerçants ont été interpellés dans les marchés de Pikine et de Keur Massar, des localités de la banlieue dakaroise.



Amadou Touba Niane, chef du service départemental du commerce de Pikine d’expliquer : « Nous avons fait opérer des saisis de 6,100 tonnes de sucre pour diverses infractions : la rétention de stock, le refus de vente, la production de factures avec des indications manifestement inexactes, le défaut de facture, et même parfois des velléités de pratiques des prix ».



M. Niane de poursuivre, « Au total 102 commerçants ont reçu la visite de l’administration du commerce, 14 commerçants seulement ont fait l’objet d’une convocation ».