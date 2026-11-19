La chambre d’accusation va statuer le 3 décembre 2026 sur l’appel du ministère public visant le lutteur Oumar Kane, plus connu sous le nom de « Reug-Reug », selon des sources judiciaires. Le parquet s’oppose à la décision du juge d’instruction du 3ᵉ cabinet qui a laissé le champion de lutte libre sous contrôle judiciaire. Oumar Kane va donc attendre cette échéance pour savoir si la justice confirme sa liberté provisoire sous conditions ou s’il retourne en prison.