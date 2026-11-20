Le père de la fillette décédée après une excision présumée à Sadatou, dans le département de Bakel, et Maimouna Kanté, présentée comme la complice de la grand-mère, ont été placés sous mandat de dépôt. La grand-mère, âgée de 85 ans, a été placée sous contrôle judiciaire.



Selon la RFM, le juge du tribunal de grande instance de Tambacounda a pris ces décisions jeudi 19 novembre, à l’issue de leur présentation.



Pour rappel, la fillette, née le 11 novembre 2026, aurait subi une excision pratiquée par sa grand-mère et Maimouna Kanté. Victime d’une grave hémorragie, elle est décédée deux jours après sa naissance.



Les deux femmes avaient été arrêtées et inculpées le 17 novembre dernier. Alors que les premiers éléments de l’enquête laissaient penser que l’acte avait été pratiqué à l’insu des parents, les investigations de la gendarmerie territoriale de Tambacounda ont révélé une implication présumée du père, Yankhoba Cissokho, qui a été arrêté à son tour.

