Une dispute autour d’un plat de thiéré a viré au drame au quartier Ndamatou de Touba. M. Camara, un maçon de 25 ans, est accusé d’avoir mortellement poignardé son beau-frère, D. Diop, dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre 2026.



Selon les éléments de l’enquête, les faits ont commencé lorsque le maçon, rentré tard du chantier, n’a pas trouvé le repas qu’il avait l’habitude de recevoir de sa sœur. En colère, il est allé lui réclamer des explications. La discussion a rapidement dégénéré après que cette dernière lui a répondu qu’elle ne lui avait rien réservé.



Furieux, M. Camara aurait sorti un long couteau de cuisine et menacé les membres de sa famille. Face à la situation, une proche, Nd. Dieng, s’est rendue au commissariat de Ndamatou pour alerter la police.

La famille a également fait appel à D. Diop, qui se trouvait aux célébrations du Magal de Mbacké Kadior. À son retour, ce dernier a tenté de calmer son beau-frère et de protéger son épouse. Mais le maçon lui aurait porté deux coups de couteau au cou, le blessant mortellement.



Alertés, les policiers se sont rendus sur les lieux et ont découvert la victime sans vie, baignant dans une mare de sang. Le présumé meurtrier, qui se trouvait encore sur place, a été interpellé sans résistance. Le couteau utilisé a été saisi.



La dépouille a été transportée à la morgue de l’hôpital de Ndamatou pour les besoins des constatations médico-légales.



Lors de son audition, M. Camara aurait reconnu les faits, évoquant un accès de colère. À l’issue de sa garde à vue, il a été déféré au parquet de Diourbel avant d’être placé sous mandat de dépôt à la prison de Diourbel.