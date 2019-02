Pikine : Macky Sall promet 1 million d'emplois d'ici 2024....

Macky Sall a promis un million d'emplois aux Sénégalais s’il est élu réélu Président de la République le 24 février prochain. «Là où je vous parle, mon gouvernement a créé 491.000 emplois entre 2012 et 2019. Cela est différent des emplois dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, etc. J’ai pris un nouveau engagement c’est-à-dire un million d’emplois pour le quinquennat»,a-t-il déclaré. Et, précise-t-il, ces emplois seront issus entre autres des programmes d'habitat, d'agriculture.



Reçu à grande pompe dans un stade Alassane Djigo plein à craquer, Macky Sall s’est aussi engagé à sécuriser les villes de Pikine et Guédiawaye, à construire 12 commissariats de police dans ces localités. A l'en croire, Pikine a beaucoup de raisons de voter pour lui puisqu'il envisage de faire de cette contrée, le «fer de lance de son nouveau programme à savoir 0 bidonvilles avec plus de 100 000 logements avec une part importante pour Pikine».