Le CORED condamne fermement "les pratiques non recommandables d'Aissatou Diop Fall" et saisi le Tribunal des pairs

La journaliste Aïssatou Diop Fall a, lors d'une émission sur la chaine Youtube PublicSN TV, révélé ses subterfuges pour avoir des contrats avec certains ministères sous le régime de Macky Sall. La vidéo devenue virale a choqué plus d'uns. "Ces pratiques aux antipodes des exigences éthiques et déontologiques de la profession" ont fait réagir le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED). L'organe qui condamne fermement ces pratiques, invoque l'Article 19 du code de la presse et annonce qu'il va saisir le Tribunal des paires.



"Le CORED condamne fermement les pratiques non recommandables d'Aissatou Diop Fall qui ne sont pas acceptables, ni de la part de la journaliste, encore moins de la responsable de média. Ces pratiques pas du tout honorables jettent le discrédit sur la profession, et au-delà sur les entreprises de presse et leurs acteurs de manière générale", peut-on lire dans la note.



Le CORED rappelle "à nouveau l'Article 19 du Code de la presse qui dit : « Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter aucun avantage, ni aucune promesse qui pourraient limiter leur indépendance professionnelle ou l'expression de leur propre opinion".



Le Conseil informe par ailleurs, qu'il s'est autosaisi de l'affaire "qu'il va transmettre à son Tribunal des pairs chargé d'étudier son cas et de prendre une décision rendue sous forme d'avis".