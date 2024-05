Accident du vol HC301 à destination de Bamako : El Malick Ndiaye mobilise une équipe de psychologues

El Malick Ndiaye, ministre des infrastructures et des transports terrestres, a fait le point de l'évolution de la situation suite à l'accident du vol HC301 à destination de Bamako, survenu hier jeudi 09 mai 2024 vers 01h15mn, à l'Aéroport International Blaise Diagne de Diass ( AIBD). Il informe via un communiqué que "tous les blessés ayant été acheminés dans les structures hospitalières se portent mieux". Une équipe de psychologues a été mise à la disposition de tous les passagers, annonce le ministère.



"Tout d'abord, les blessés ayant été acheminés dans les structures hospitalières se portent mieux, et nous leur souhaitons un prompt rétablissement. En ce qui concerne les passagers du vol qui étaient à l'aérogare pèlerins, nous avons pris en charge leur hébergement dans des hôtels pour assurer leur confort et leur sécurité. De plus, une équipe de psychologues a été mobilisée pour les accompagner et les soutenir dans cette épreuve difficile", informe un communiqué rendu public ce vendredi, lendemain de l'accident.



Les services d'El Malick Ndiaye tiennent également à informer le public que "le trafic a repris à l'aéroport AIBD depuis hier à 09h25. La situation à l'aéroport est revenue à la normale, et nous remercions tous ceux qui ont contribué à la gestion efficace de cette crise".



Exprimant ses regrets à l'ensemble des passagers impactées par cette crise, le ministre annonce que "le Bureau d'Enquête et Analyse a déjà démarré son enquête technique pour déterminer les causes de cet incident et prendre les mesures nécessaires pour éviter de tels événements à l'avenir".



Avant de conclure : "Nous travaillons sans relâche pour garantir la sécurité, la régularité et la ponctualité des vols, et le bien-être de tous les voyageurs".