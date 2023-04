Pikine : Siga Diouf risque 10 ans de prison pour avoir mis le feu dans la chambre de sa voisine

La dame Siga Diouf encourt 10 ans de réclusion criminelle pour avoir mis le feu dans la chambre de sa voisine Aïssatou Thiamane. La mise en cause a comparu mercredi 5 avril, devant la chambre criminelle de Pikine/Guédiawaye. Elle est accusée d’ « incendie volontaire d'un lieu habité ». Pour justifier son acte, elle a déclaré avoir agi ainsi parce que « la plaignante ne cessait de déposer son pot d'urine devant la porte de sa chambre ».



À en croire « Les Échos », Siga Diouf, est en prison depuis 2019. Attraite à la barre, elle a affirmé que sa relation avec Aïssatou Thiamane s’est détériorée avec le temps. Après de petites menaces et des disputes la mise en cause est passée à la vitesse supérieure en mettant le feu dans la chambre de voisine le 12 octobre 2019.



De retour la dame Thiamane, a retrouvé les lieux ravagé par le feu et tout son mobilier réduit en cendres. Alertant rapidement les éléments de Pikine une enquête a été ouverte.



L'audition de certains de leurs voisins a permis d’identifier la coupable, Siga Diouf. Auditionnée, cette dernière a nié les faits. Les investigations ont révélé que la mise en cause, lors de son forfait avait vidé toutes ses affaires de sa propre chambre pour éviter qu'elles soient calcinées. Arrêté et placé détention pendant 3 ans, elle continue à réfuter les accusations contre elle.



Reconnaissant sa « qualité de délinquante primaire », le procureur a requis 10 ans de réclusion criminelle contre elle. Délibéré Je 3 mai 2023.