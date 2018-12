Pikine technopole : un accident de militants apéristes fait 17 blessés dont 7 graves

Un grave accident s’est produit hier, mardi 18 décembre 2018 vers 13 heures à hauteur du technopole non loin de l’arène nationale. D’après le Capitaine Yatma Diéye, commandant de la 13e Compagnie d’incendie et secours de Guédiawaye, l’accident a occasionné 17 blessés, dont 7 dans un état grave.

Le journal L’AS informe qu’il s’agit des militants de l’Alliance pour la République (Apr) qui rentraient à la cérémonie de pose de la première pierre de l’usine de fabrication et d’assemblage de matériels informatiques.



Le véhicule Pcik-up 4X4 de la mairie de Pikine surchargés de militants apéristes, a dérapé avant de se renverser sur le bas coté de la Chaussée. Le véhicule a propulsé les occupants qui ont été évacués par trois ambulances et un véhicule de la mairie de Pikine.