Pikine : un « Lieutenant mécanicien » "viole" un garçon de 16 ans et propose 400.000 F Cfa à la famille

C.A.B Ndiaye, un « Lieutenant mécanicien » en fonction à la direction des opérations portuaires du Port autonome de Dakar, a été arrêté et placé en garde à vue par la police de Pikine, une localité de la banlieue dakaroise. Il est accusé d’avoir transformé en objet sexuel un garçon de 16 ans, qu’il menaçait de mort à l’aide de son arme à feu.



Son interpellation a été possible suite à la plainte déposée par la mère de sa présumée victime. En effet, les faits ont eu lieu dans la nuit du 27 au 28 décembre dernier. Le présumé détraqué sexuel a utilisé son arme à feu pour menacer de mort le garçon avant d’entretenir des relations sexuelles.



Sachant que ça sent le roussi, Ndiaye débarque chez l’enfant le mardi 29 décembre aux environs de 18 heures, et propose un arrangement à l’amiable aux parents, rapporte les Echos. Qui souligne qu’il a mis sur la table la somme de 400.000 F Cfa et a supplié les proches de l’adolescent de passer l’éponge sur cette affaire.



Alertés de la présence du présumé violeur dans la maison de sa présumé victime, les éléments du commissariat de Pikine démarquent et l’embarque à bord de leur véhicule.



Une perquisition effectuée chez lui a permis aux flics de découvrir deux (2) armes à feu de marque Walther P 22 et Rohm RG 2s, quarante-quatre (44) cartouches de 22 Long Rifle, deux (2) chargeurs vides, un cornet de chanvre indien, un joint d’herbe déjà conditionné, une paire de menottes, un béret bleu des Nations-Unies, entre autres.



Interrogé, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés avant de souligner que c’est l’enfant qui lui aurait rendu visite à son domicile.



Placé en garde à vue, il sera déféré ce jeudi pour détention illégale d’arme à feu, détention et usage de chanvre indien, corruption de mineur et pédophilie.