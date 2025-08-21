Réseau social
Pikine - un chauffeur de bus tue un Jakartaman: les développements de l'affaire

Un conflit entre un chauffeur de bus et un conducteur de moto a tourné au drame dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours du rond-point Chips, à Pikine (banlieue Dakaroise).



  Le chauffeur du bus, identifié comme appartenant à la ligne 61, avait menacé, selon la RFM, le motard peu avant les faits. Il lui aurait lancé qu'il "s'occuperait de son cas une fois qu'il en aurait l'occasion".
Des menaces mises à exécution. Le chauffeur aurait délibérément percuté le motard, nommé Mouhamed Camara, qui a malheureusement succombé à ses blessures. Le corps de la victime a été transporté à l'hôpital.
Le chauffeur a été appréhendé par des témoins et remis à la gendarmerie de Mbao, où il est actuellement en garde à vue. Son bus a été saccagé par les Jakartamen en furie. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet acte.
