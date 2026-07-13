Kanel : trois mineurs, dont un de 12 ans, placés en détention pour le viol et le meurtre d'une fillette de 2 ans

La commune de Kanel, dans la région de Matam, reste profondément bouleversée après le viol suivi du meurtre présumé d'une fillette de deux ans. Trois mineurs, soupçonnés d'être impliqués dans ce drame ont été interpellés puis placés sous mandat de dépôt.



Selon les informations recueillies par la Rfm, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Kanel ont rapidement orienté leurs investigations vers trois jeunes suspects. Deux d'entre eux ont été arrêtés lors d'une descente menée sur le marché de Kanel, avant que le troisième ne soit interpellé environ 24 heures plus tard. Ils ont ensuite été déférés au parquet de Matam, qui a ordonné leur placement sous mandat de dépôt dans le cadre de l'enquête.



Interrogé sur cette affaire, Néro Sow, maître de cérémonie bien connu à Kanel, a salué la réactivité des gendarmes tout en exprimant la colère qui gagne la ville.



« Nous remercions le commandant qui a pris les choses en main. Mais ce sont des ennemis de la société. Le plus âgé n'a que 12 ans. Comment des enfants peuvent-ils commettre un tel acte ? », s'est-il indigné, allant jusqu'à réclamer un durcissement des sanctions pénales.



Pour rappel, selon les proches de la victime, la fillette avait été enlevée dans la nuit alors qu'elle dormait au domicile familial. Ce n'est que le lendemain que son corps sans vie aurait été retrouvé au fond d'un puits.



Ce drame a profondément choqué les habitants de Kanel. Beaucoup de familles disent avoir peur depuis les faits. Le jeune âge des suspects présumés inquiète encore davantage la population et relance le débat sur la délinquance des mineurs et la protection des enfants.