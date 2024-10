Pirogue retrouvée au large de Dakar : trois suspects déférés, vers l’ouverture d’une information judiciaire

La découverte d'une pirogue aux Mamelles, contenant des cadavres, continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Les trois (3) suspects impliqués dans l'organisation de ce voyage ont été déférés devant le Parquet hier lundi. Le principal convoyeur, toujours recherché, reste en cavale.



L'enquête sur la pirogue retrouvée au large de Dakar, avec plus d'une trentaine de morts, est désormais entre les mains du procureur de la République.



Selon Sud FM, la gendarmerie a arrêté trois suspects. Il s’agit de K. Ndoye, N. Ndiaye, et Ch. Gaye, interpellés à Mbour. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, trafic de migrants, et mise en danger de la vie d'autrui ».



Les trois individus, conduits lundi devant le Parquet par la Brigade de la Marine de Dakar, auraient participé à l'organisation du voyage clandestin. Toutefois, ils nient connaître Naye Seck, le principal suspect et propriétaire de la pirogue, qui est activement recherché. Il aurait été localisé en Gambie.



Les suspects ont avoué leur participation à ce périlleux trajet clandestin, mais l'enquête se poursuit. Selon les éléments de l’enquête, la pirogue transportait 200 migrants en direction de l'Espagne, mais seuls 38 cadavres ont été retrouvés.



Un cabinet d'instruction sera désigné pour ouvrir une information judiciaire, selon Sud FM.