Placé sous mandat de dépôt, Ousmane Sonko est arrivé à la prison de Sebikotane

Le leader du désormais ex-Parti Pastef, Les Patriotes est arrivé il y a quelques minutes à la Maison d’arrêt et de correction de Sebikotane située à plus de 40km du centre ville de Dakar. Ousmane Sonko a fait l’objet d’un placement sous mandat de dépôt en début d’après-midi sous le coup de huit chefs d’accusation dont entre autre «actes de nature à discréditer les institutions de la République, appel à l’insurrection, diffusion de fausses nouvelles… »



Cette décision du doyen des Juges d’instruction, Oumar Maham Diallo a été suivi moins d’une heure après par la dissolution du parti Pastef, les Patriotes.



Pour les rappels les choses sont allées trop vite entre son arrestation le vendredi, la perquisition de son domicile, la conférence de presse du procureur et son face à face avec le juge d’instruction. Toute cette procédure au mépris de son statut de «contumax ».