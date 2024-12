Placé sous mandat de dépôt, le chef de village de Keur Maty, âgé de 83 ans meurt en prison des suites d'un malaise

Mamadou Guèye, chef du village de Keur Maty âgé de 83 ans, est décédé après avoir passé deux semaines en détention préventive à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès. Le vieux chef avait été arrêté le 20 novembre 2024 suite à un contentieux foncier avec son demi-frère, Massamba Guèye, qui l’accusait d’occuper ses terres. Après son arrestation, Mamadou Guèye a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, avant d’être jugé par la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Thiès.



À l’issue de l’audience, le tribunal a fixé le délibéré au 13 décembre. Toutefois, les avocats de la défense, alarmés par l’état de santé fragile de leur client, ont demandé une mise en liberté provisoire en raison de son âge avancé. Cette demande a été rejetée par le tribunal. Quelques jours après, Mamadou Guèye a été victime d’une crise dans sa cellule et a été transporté d’urgence à l’hôpital régional de Thiès. Malheureusement, il y est décédé.



L’avocat de la victime, Me Maguette Sène, a exprimé son indignation face à cette issue tragique. Selon lui, le traitement réservé à Mamadou Guèye était excessif, compte tenu de son âge et de son état de santé. Me Sène a également souligné que, malgré les alertes des avocats concernant la santé du prévenu, la demande de liberté provisoire avait été rejetée, alors que, selon lui, le délit d’occupation illégale de terrain pour lequel Mamadou Guèye était jugé ne justifiait pas un mandat de dépôt.



« Il existe de nombreux prévenus dans des affaires similaires qui comparaissent libres devant le tribunal pour ce type de délit », a-t-il indiqué. Il a précisé que, après les débats, l’affaire avait été renvoyée pour délibération au 13 décembre. « Nous avons donc, avec mon confrère Me Cheikh Tidiane Mbodji, formulé une demande de mise en liberté provisoire, en insistant sur l’âge avancé de notre client et son état de santé incompatible avec la détention. Mais le parquet s’y est opposé et le tribunal a rejeté notre requête », a déploré Me Sène dans les colonnes de L'Observateur.