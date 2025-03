Plus de 180 personnes portées disparues dans le naufrage de bateaux de migrants au large du Yémen et de Djibouti

Plus de 180 personnes sont portées disparues après le naufrage de quatre embarcations transportant des migrants au large du Yémen et de Djibouti, a annoncé, vendredi 7 mars, à l'AFP l'agence de l'ONU pour les migrations (OIM).



«Plus de 180 migrants sont portés disparus après le naufrage de quatre bateaux jeudi soir au large des côtes de Djibouti et du Yèmen», a annoncé l'agence onusienne, ajoutant ne pas avoir pour l'heure d'informations sur les nationalités des personnes disparues.