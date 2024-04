Podor : Aboubacry Diallo propose des solutions pour atteindre l’autosuffisant en moutons pour la tabaski

Le président de la Maison des éleveurs (MDE) de Podor, Aboubacry Diallo, a exprimé jeudi, la nécessité de prendre des mesures urgentes pour assurer un approvisionnement adéquat en mouton en prévision de la fête de Tabaski prévue au mois de juin.



Sa déclaration fait suite à l'adresse à la Nation du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans laquelle des mesures pour l'amélioration de la productivité agricole et pastorale ont été évoquées. Aboubacry Diallo s'est réjoui de l'attention accordée par le gouvernement aux secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.



Il a souligné l'urgence de garantir l'approvisionnement en moutons pour les ménages, sachant que la fête de Tabaski approche à grands pas. Cette fête religieuse, l'une des plus importantes au Sénégal, intervient cette année dans un contexte marqué par la mise en place d'un nouveau gouvernement, ce qui accroît l'importance de son organisation, souligne APS.



Aboubacry Diallo a mis en avant les investissements réalisés par l'État dans le secteur de l'élevage, notamment à travers des programmes de santé animale, d'hydraulique pastorale, de formation et de financement. Il a également mentionné le Fonds de stabulation (FONSTAB), qui accorde des crédits aux opérateurs en élevage.



Pour répondre aux besoins croissants en moutons et renforcer la souveraineté alimentaire, Aboubacry Diallo a proposé d'augmenter la ligne de crédit du FONSTAB et d'allonger la durée de remboursement des prêts. Il a également suggéré l'identification et le financement de trois modèles d'élevage par département pour promouvoir les bonnes pratiques en élevage et stimuler la production de lait et de viande.



Pour finir, Aboubacry Diallo a insisté sur l'importance de prendre des mesures rapides.