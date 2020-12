Point #Covid_19: 100 nouveaux cas ce samedi, 1 décès et 328 malades sous traitement

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 de ce samedi 5 décembre 2020. Encore une hausse considérable du nombre de nouveaux cas a été constatée. Sur 1224 tests effectués, 100 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8, 17%.



Il s'agit de 29 cas contacts suivis et 71 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Mbour (16), Guediawaye (6), RokatFann Bel Air (4), Podor (4), Sacré Coeur (3), Saînt Louis (3), Dakar Plateau (2), Kaolack (2), Mbékhé (2), Richard Toll (2), Thiès (2), Touba (2), Bourguiba (1), Cité Soprim (1), Colobane (1), Diamalaye (1), Dimaniadio (1), Dieuppeul (1), Fann Hock (1), Hlm (1), Liberté 4 (1), Liberté 5 (1), Louga (1), Matam (1), Mbao (1), Medina (1), Mermoz (1), Ngor (1), Ourossogui (1), Pikine (1), Rufisque (1), Sangalkam (1), Sicap Foire (1), Tivaouane et Zone B (1).



Le Directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de 24 patients qui étaient sous traitement, 8 cas graves admis en réanimation et 1 décès.



A ce jour, le Sénégal compte 16. 397 cas confirmés, dont 15. 731 guéris, 337 décédés, et 328 malades sous traitement.