Point #Covid_19: 252 nouveaux cas, 8 décès, 53 en réanimation et 4927 malades sous traitement

Le Ministère de la Santé et de l'Action a rapporté ce samedi 20 février 2021, 252 nouveaux cas positifs, r sur 2586 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 9.74%.

Les cas positifs sont répartis comme suit : 87 cas contacts suivis par les services sanitaires, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays et 165 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Thiès (20), Mbour (11), Tivaouane (10), Kédougou (7), Diamniadio (7), Dakar-Plateau (5), Kolda (4), Richard-Toll (4), Yoff (4), Fatick (3), Pikine (3), Keur-Massar (3) Guédiawaye (3), Ouakam (3), Maristes (3), Sacré-Coeur (3), Ziguinchor (3), Touba (3), Mboro (3), Khombole (3), Kaolack (3), Grand-Dakar (2) Guédiawaye (2). Guinguineo (2), Joal (2), Koungheul (2), Ndoffane (2), Salemata (2), Sokone (2), Tamba (2), Ngor (2), Ouest-Foire (2), Mamelles (2), Mermoz (2), HLM Grand-Yoff (2) Rufisque (2), Yeumbeul (2), Diakhao (1), Kaffrine (1), Kebemer (1), Koki (1), Saraya (1), Thiadiaye (1). Medina (1), Gibraltar (1), Niary-Tally (1). Yarakh (1), Dieuppeul (1), Derklė (1), Sicap Baobab (1), Point E (1), Liberté 1 (1), Liberté 4 (1), Liberté 6 (1), Cité CPI (1), Noire Foire (1), Parcelles Assainies (1), Cité Mixta (1), Hamo 4 (1), Zac Mbao (1), Keur Mbaye FALL (1), Bambilor (1), Sangalkam (1), Bambey (1), Darou Mousty (1) et Diourbel (1).



283 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



8 décès ont été enregistrés ce vendredi 19 février 2021.



A ce jour, 32630 cas ont été déclarés positifs dont 26907 guéris, 795 décédés, et donc 4927 sous traitement.



L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.



Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.