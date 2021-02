Point #Covid_19: 265 nouveaux cas, 6 décès, 61 cas graves et 4737 malades sous traitement

Ce Samedi 13 février 2021, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après : Sur 2287 tests réalisés, 265 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,59 %.



Les cas positifs sont répartis comme suit : 93 cas contacts suivis par les services; aucun cas importé enregistré dans nos différentes portes d'entrée du pays et 172 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Thiès (24), Tivaouane (9), Kaolack (8), Maristes (8), Mbour (8), Dakar-Plateau (7), Mamelles (6), Popeunguine (6), Louga (5), Fatick (4), Médina (4), Kébémer (4), Touba (4), Diamniadio (3), Keur-Massar (3), Mbao (3), Petit-Mbao (3), Thiadiaye (3), Ziguinchor (3), Almadies (2), Bambey (2), Dahra (2), Dioffior (2), Fann-Résidence (2), HLM (2), Kolda (2), Liberté-6 (2), Nord-Foire (2), Ouest-Foire (2), Rufisque (2), Sacré-Coeur-3 (2), Saint-Louis (2), Thiaroye Azur (2), Amitié-3 (1), Bopp (1), Cité-Mixta (1), Cité-Soprim (1), Darou-Mousty (1), Diourbel (1), Grand-Dakar (1), Gueule-Tapée (1), Guédiawaye (1), Guinguinéo (1), Kédougou (1), Keur-Mbaye-Fall (1), Liberté-5 (1), Matam (1), Mékhé (1), Mermoz (1), Ngor (1), Ouakam (1), Parcelles-Assainies (1), Point-E (1), Pout (1), Richard-Toll (1), Salémata (1), Sokone (1), Tamba (1), Thilogne (1), Tivaouane-Peulh (1), Yoff (1) et Zone-B (1).



272 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 61 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



6 décès ont été enregistrés ce vendredi 12 février 2021.L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.



A ce jour, 30641 cas ont été déclarés positifs dont 25162 guéris, 741 décédés, et donc 4737 sous traitement.