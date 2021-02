Point #Covid_19 ce jeudi 18 février: 328 cas positifs, 12 décès, 57 en réanimation et 4954 malades sous traitement

Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale a rapporté ce Jeudi 18 février 2021, 328 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,41 % sur 2128 tests réalisés.



Les cas positifs sont répartis comme suit : 126 cas contacts suivis par les services sanitaires, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays et 202 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit:



Dakar 104 cas dont 16 à Rufisque, 13 à Dakar-Plateau, 9 à Diamniadio, 7 à Liberté-6, 5 à Médina et Ouakam, 3 à Cité-Millionnaire, Maristes, Ouest-Foire, Parcelles-Assainies et Sicap-Baobab; 2 à aux Almadies, Fass, Mermoz, Sicap Mbao, Zac-Mbao et

Sangalkam, 1 à Bene-Taly, Cité-Taco, Fann-Résidence, Grand-Dakar, Grand-Mbao, Grand-Yoff, Guédiawaye, Gueule-Tapée, Hamo-5, HLM-Las Palmas, Cambérène, Patte-d'oie, HLM, Point-E, Keur Mbaye-Fall, Malika, Ngor, Sacré-Coeur, Sicap-Foire, Yarakh, Sangalkam, Yoff et Zone-de-captage.



Régions 98 dont 20 à Mbour, 15 à Thiès, 8 à Louga, 6 à Kaolack, Popeunguine et Saint-Louis ; 5 à Sokone, Tamba et Touba ; 3 à Diourbel, Keur Massar, 2 à Ndoffane, et Ziguinchor; 1 à Bambey, Bounkiling, Kaffrine, Kédougou, Keur Momar Sarr, Khombole, Maka-Coulibantang, Matam, Mékhé, Niakhar, Passy et Pout.



268 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 57 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

12 décès ont été enregistrés ce mercredi 17 février 2021.



L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.



A ce jour, 32099 cas ont été déclarés positifs dont 26363 guéris, 781 décédés, et donc 4954 malades sous traitement.



Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.