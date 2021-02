Point #Covid_19 de ce 3 février: 285 nouvelles contaminations, 7 décès et 60 patients en Réa

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, pour le bilan quotidien ce mercredi 3 février 2021. Sur 1787 tests réalisés, 285 sont revenus positifs au Sénégal, soit un taux de positivité de 15,95%. Une hausse enregistrée après une légère baisse notée mardi.



Pour les nouvelles contaminations, détaille le directeur de la Prévention, Dr Mamadou Ndiaye, il s’agit de 96 cas contacts suivis, zéro cas importé et 189 issus de la transmission communautaire. Pour lesquels Dakar et Thiès se disputent la palme : Koalack (23), Touba (17), Thiès (16), Dakar Plateau (13), Diourbel (12), Mbour (12), Kédougou (5), Pikine (5), Tivaouane (5), Médina (4), Mékhé (4), Parcelles Assainies (4), Diofior (3), Grand Yoff (3), Linguère (3), Maristes (3), Matam (3), Ouakam (3), Petit Mbao (3), Yoff (3), Zone de Captage (3), Mbirkilane (2), Colobane (2), Guédiawaye (2), Koungheul (2), Ouest Foire (2), Passy (2), Thiaroye Azure (2), Amitié 3 (1), Bourguiba (1), Cambérène , Dara, (1) Darou Mousty (1), Fasse Delorme (1), Gibraltar (1), Grand Mbao (1) , Guinguinéo (1), Kanel (1), Keur Massar (1), KHombol (1), Liberté 2 (1) , Liberté 5 (1), Liberté 6 (1), Maleme Hodar (1), Mamelles (1), Mboro (1), Mermoz (1), Nioro (1), Pire (1), Rufisque (1), Scat Urbam(1), Sicap Mbao (1), SoKone (1), Zac Mbao (1) et Ziguinchor (1).



236 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Nonobstant, la liste macabre s’allonge. Sept (7) décès ont été enregistrés. Les cas graves ne cessent d’augmenter. Ils sont passés de 54 à 60 ce mercredi.



À ce jour, 27365 cas ont été déclarés positifs dont 22599 guéris, 6548 décédés et 4117 sous traitement.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives surtout le port obligatoire du masque.