Point #Covid_19 de ce dimanche 7 février : 7 décès, 271 nouvelles contaminations dont 191 communautaires et 58 cas graves

Le taux de positivité continue à connaître une légère baisse. De 12% samedi, il passe à 11,79% ce dimanche. Sur les 2298 prélèvements effectués, soit 731 tests de moins qu’hier, 271 sont revenus positifs. Les nouvelles contaminations sont réparties comme suit : il y a 80 cas contacts et 191 cas communautaires. Aucun cas importé n’a été enregistré.



Les cas communautaires ont été répartis comme suit : 33 à Thiès, 11 à Diourbel, 10 à Kaolack, 9 à Mbour, 8 à Kédougou et à Keur Massar, 6 à Dakar Plateau, Louga et Popenguine, 5 aux Maristes , 4 à Diofior, Liberté 6, Linguère et Mékhé, 3 à Diamniadio, Guédiawaye, Keur Momar Sarr, Liberté 1, Mermoz, Ouest Foire, Tivaouane, et Ziguinchor, 2 à la Cité Sipress, Koki, Foundiougne, HLM, Khombole, Mamelles, Ngor, Ouakam, Passsy, Podor, Rufisque, Tambacounda, Thiadiaye, Touba et Yoff, 1 aux Almadies, Bambèye, Cité Djily Mbaye, Fass Delorme, Gibraltar, HLM Patte D’oie, Keur Mbaye Falll, Kolda, Koumpentoum, Liberté 4, Liberté 5, Nioro, Pout, Richard-Toll, Sakal, Scat Urbam, Saint-Louis, Sokone et Thilogne.



Comparé au bilan d’hier, le nombre de cas guéri a connu une légère hausse passant de 219 à 267. Sur le bulletin épidémiologique, on a noté aussi 58 cas graves et 07 décès contre 09 hier.



À ce jour, 28 760 cas positifs au coronavirus ont été recensés au Sénégal, 23 559 patients sont guéris. Il y a 682 décès et 4 518 sous suivis dans les différentes structures dédiées.