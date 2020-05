Point #Covid_19 de ce lundi 18 mai...64 nouvelles contaminations, 11 cas graves et 103 patients guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 ce lundi 18 mai 2020...Sur 1172 tests effectués, 64 sont revenus positifs. Il s'agit de 59 contacts suivis et de 5 cas issus de la transmission communautaire (02 à Touba , 01 à Grand Yoff, 01 à Fatick et 01 à Diamniadio).



La Directrice de la Santé publique Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a annoncé la guérison de 103 patients qui étaient sous traitement et onze (11) cas graves en réanimation.



A ce jour, le Sénégal compte 2544 cas confirmés, dont 1076 guéris, 26 décédés, et donc 1441 malades sous traitement.