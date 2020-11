Point #Covid_19 de ce mardi 3 novembre 2020: 1 décès, 3 nouveaux cas, moins de 200 malades sous traitement

Le ministre de la Santé et de l'action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, ce mardi 3 novembre. Sur 400 tests effectués, 3 sont revenus positifs : tous issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit : Cité Keur Damel (1), Grand Mbao (1) et Kolda (1) .



Toutefois, aucun cas contact ou importé n'a été signalé lors du point quotidien.



Le Directeur de la Prévention du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 90 patients qui étaient sous traitement et 5 cas graves. 1 décès lié à la covid19 a été enregistré lundi 2 novembre 2020.



A ce jour le Sénégal compte 15. 640 cas déclarés positifs dont 15.149 guéris, 326 décès et donc 164 malades sous traitement.