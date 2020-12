Point #Covid_19 de ce mardi: 66 nouveaux cas, un décès, 980 patients sous traitement

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, mardi 22 décembre 2020. Sur 953 tests réalisés, 66 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,93 %.



Il s'agit de 22 cas contacts suivis par les services sanitaires et de 44 cas issus de la transmission communautaire répartis dans les localités suivantes: Daara (4), Richard Toll (4), Touba (4), Mbour (3), Saint Louis (3), Dakar Plateau (2), Keur Massar (2), Ouakam (2), Parcelles Assainies (2), Almadies (1), Amitié 2 (1), Diourbel (1), Fatick (1), Gossass (1), Gueule Tapée (1), Hlm (1), Kaolack (1), Maristes (1), Matam (1), Mermoz (1), Ngor (1), Nord Foire (1), Point E (1), Rufisque (1), Yeumbeul (1), Yoff (1) et Zone B (1).



Le Directeur de la prévention Dr Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de 30 patients qui étaient sous traitement, 28 cas graves et 1 décès survenu hier-lundi.



A ce jour le Sénégal compte 17. 945 cas déclarés positifs don16. 592 guéris, 372 décès et donc 980 malades sous traitement.