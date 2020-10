Point #Covid_19 de ce samedi 03 octobre 2020: 17 nouveaux cas, Zéro décès, Zéro cas importé et 57 patients guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal ce samedi 03 octobre 2020.

Sur 1337 tests effectués, 17 nouveaux cas positifs ont été recensés. Il s'agit de 07 cas contacts et de 10 autres issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répertoriés comme suit par les services du ministère de la Santé: Mbao (2), Amitié 2 (1), Maristes (1), Kolda (1), Ouest-Foire (1), Pikine (1), Pout (1), Richard Toll (1), Thiadiaye (1)/



52 patients ont été déclarés guéris et 09 autres en Réanimation dans les centres de traitement. Aucun décès n'a été rapporté dans le point du jour.



À ce jour, le Sénégal compte 15 068 cas confirmés de Covid-19 dont 12 751 guéris, 312 décès et 2004 malades sous traitement...