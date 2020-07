Point #Covid_19 de ce samedi 18 juillet...3 décès supplémentaires, 125 nouvelles contaminations et 45 en réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 ce samedi 18 juillet 2020...Sur 790 tests effectués, 125 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15.82 %. Il s'agit de soixante seize 76) contacts suivis et quarante neuf (49) issus de la transmission communautaire répartis comme suit :





Le Directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de cinquante (50) patients qui étaient sous traitement, quarante cinq (45) cas graves admis en réanimation et trois (3) décès liés à la covid-19 .



A ce jour, le Sénégal compte 8669 cas confirmés, dont 5859 guéris, 163 décédés, et donc 2646 malades sous traitement.