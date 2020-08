Point #Covid_19 de ce samedi 29 août 2020...3 décès supplémentaires, 72 nouveaux cas contre 142 guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale fait le point sur la situation de l’épidémie de Covid-19 au Sénégal, de ce samedi 29 août 2020...Sur 1328 tests effectués, 72 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 5, 42%. Il s'agit de 39 cas contacts déjà suivis, 1 cas importé et 32 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répertoriés dans les communes ou quartiers suivants: Saint Louis (4), Grand Dakar (2), Kaolack (2), Guédiawaye (2), Kédougou (2), Keur Massar (2), Nioro (2), Tivaouane (2), Sicappp Amitié 3 (1), Bignona(1), Hlm Grand Yoff (1), Joal (1), Khaar Yalla (1), Mbao (1), Médina (1), Khombole (1), Patte D’oie (1), Rufisque (1) Sacré cœur (1), Vélingara (1) et Yeumbeul (1).



Le Directeur de Prévention du ministre de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye, a également annoncé la guérison de 142 patients qui étaient sous traitement, 42 cas graves et 3 décès liés à la Covid ont été enregistrés.



A ce jour le Sénégal compte 13 . 456 cas déclarés positifs dont 9.263 guéris, 282 décédés et donc 3.940 sous traitement.