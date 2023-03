Polémique autour de "Nafila du jour": une pratique sans source ni référence, mais très suivie au Sénégal

Les propos de Imam Kanté sur la Nafila du jour

C’est une prière très pratiquée par des Sénégalais. La preuve chaque jour on voit des visuels sur les sociaux ou dans les journaux intitulés « Nafila du jour ». Il s’agit du nombre de rakkas, les sourates à réciter et les différentes récompenses, chaque jour durant le mois de ramadan.Même si ça très important pour des Sénégalais, il faut reconnaitre que l’origine de la « Nafila du jour » est introuvable, puisse que les gens qui le font circuler ne donnent jamais de sources ni de références vérifiables, selon Ahmadou Makhtar Kanté, contacté par PressAfrik.Notre interlocuteur a d’abord définit la nafial avant d’entrer au fond du sujet. Selon lui, Nafila veut dire un « acte surérogatoire facultatif. C'est-à-dire un acte qui n'est pas obligatoire mais qui est méritoire. Si on l'accomplit, on a des bienfaits, une récompense venant de Dieu. Si on ne l’accomplit pas on n'a pas commis de péché. C'est ça la définition ».Partant de cette définition, il a estimé que ça devrait aider à avoir une réponse et éviter la polémique. « Une nafila c'est quelque chose qui est méritoire. Ce n'est pas une obligation. Donc, j'estime que ce n'est pas la peine d'en faire une polémique. Mais puisque c'est méritoire, il faut savoir comment le faire. Là aussi la réponse c'est de limiter à la Sunna du Prophète PSL. C'est Lui notre modèle dans les pratiques cultuelles ».Pour ce qui est des nafilas nocturnes, Imam Kanté a fait savoir que « le principe c'est de faire des unités de prière de 2 rakas. Un nombre paire (...) Et quand on veut s'arrêter, on termine avec un nombre impaire. Au moins une rakka ou bien 3. Ce qu'on appelle salat al-Witr. C'est ça le principe. Pour le ramadan aussi c'est la même chose. Il y a un mérite de faire ses prières nocturnes le ramadan3 ».D’après le religieux, la polémique vient du fait que il y a des gens qui font circuler ce qu'on appelle « nafila du jour » et assigné à chaque jour un nombre de rakkas plus des sourates et des récompenses. Mais, dira-t-il, « on ne trouve pas la source de cette pratique dans la sunna du Prophète. Ça c'est clair. La preuve, les gens qui le font circuler ne donne jamais de sources ni de références vérifiables ».Pour M. Kanté, ce n'est donc pas la peine de faire confiance à ces informations qui circulent et qui n'ont pas de sources. « Le danger est que si on accepte ces choses, on va l'accepter autre chose. Et après on va sortir complément de la sunna. On ne peut pas adorer Dieu sans avoir des sources venant du Prophète », a-t-il dit.