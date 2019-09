Polémique sur l'écriture de Histoire générale du Sénégal : le Pr Ousmane Sene relativise et tire son chapeau à Iba Der Thiam

Ousmane Sene, Professeur et maître de conférence à la Faculté des lettres et des sciences de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au département d'anglais, a relativisé la polémique née de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal, tirant son chapeau au professeur Iba Der Thiam, chef de l'équipe rédactionnelle.



"De tout ce qui font des humanités dans ce pays, en Afrique et même dans le monde, il n y a pas meilleur que certains de ceux-là. Je ne les connais pas tous, mais le Pr Iba Der Thiam en tant qu'historien a fait ses preuves. Ces gens ne transigeraient jamais avec les règles de l'écriture d'une page historique", a dit Ousmane Sene.



Il a rappelé qu'il n y a aucune version de l'histoire d'aucun pays soit unanimement accueillie et acceptée de tout le monde. Même en matière de recherche, les chercheurs ne sont jamais d'accord. A l'en croire, un débat ne peut exister que parce qu'il y'a des contradictions. Car l'unanisme tue tout. Avant de saluer la position de Iba Der Thiam qui a dit s'il y a des choses à rectifier, ils le feront, mais à condition que ça corresponde à la vérité historique.



Ousmane Sene dit avoir beaucoup de respect aux historiens traditionnels qui ont une partie de nos traditions de nos valeurs et de nos cultures. Mais quand il s'agit d'écrire une histoire, il estime qu'il faut donner ça à ceux qui sont spécialistes de 'l'histoire, lors de l'émission Grand Jury sur la rfm