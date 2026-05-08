Polémique sur le Bracelet électronique : les explications d'Ahmad Kane face aux critiques de Senghane Senghor

Le bracelet électronique, présenté à l’origine comme une alternative moderne à l’incarcération, fait aujourd’hui l’objet de vives controverses. Pour certains acteurs de la société civile, cette évolution est préoccupante.



Senghane Senghor, membre de la société civile, a estimé que l’usage du bracelet électronique s’éloigne de son objectif initial et tend à imposer des restrictions importantes à la liberté des personnes concernées. « Quand on analyse un peu comment le système fonctionne, on peut douter et on peut rejoindre ou penser comme les opposants ou ceux qui sont poursuivis qui pensent que c'est en réalité des mesures qui sont utilisées pour entraver des opposants », a-t-il déclaré , dans le journal de 12 heures de la Rfm.



Il a insisté sur les effets concrets de ces mesures. « Nous, on ne comprend pas que les mesures qui accompagnent un peu la pose de ce bracelet électronique-là soient des mesures du genre, vous ne pouvez pas sortir à telle heure, vous devez retourner à telle heure, vous ne pouvez même pas souvent bouger, vous êtes cloué, fixé quelque part. Or, normalement, ce bracelet électronique-là devrait permettre à la personne au moins d'aller travailler et au moins d'assurer certaines de ses activités. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas », a-t-il martelé.



Sur le plan juridique, le juriste Ahmad Thiam a soutenu que le port du bracelet dépend des décisions des autorités judiciaires et des conditions fixées dans le cadre de la procédure et qu’elle varie selon la nature des infractions. « La durée du port du bracelet électronique est réglementée par le Code de procédure pénal. Pour les infractions de l'utile, la durée du port du bracelet est d'un an. Pour les infractions criminelles, la durée n'a pas de limite. Tout dépend de la durée ou des nécessités d'enquête auxquelles le juge attend pour couvrir son enquête. Il n'y a pas de limite en tout cas pour les infractions criminelles », a-t-il indiqué.



