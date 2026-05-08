Modification du Code électoral : Diomaye demande à l’Assemblée nationale une deuxième lecture de la proposition de loi adoptée

C’est une situation inédite qui vient accentuer la crise au sommet de l’exécutif sénégalais. Le Président Bassirou Diomaye Faye a pris «ses responsabilités», comme le lui avait demandé Me Aissata Tall Sall, présidente du groupe Takku Wallu, principale force de l’opposition parlementaire. Le chef d’Etat a demandé, jeudi 07 avril, à l’Assemblée nationale une seconde lecture de la proposition de loi de modification des articles L29 et L30 du Code électoral. Cette loi avait été adoptée par le Pastef (pouvoir) contre l’avis de toute l’opposition parlementaire et du chef d’Etat, qui a annoncé ne pas avoir «compris la décision parlementaire».



A l’origine de cette demande de deuxième lecture, Diomaye Faye s’est servi d’ «une erreur» du Parlement. Selon El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, après l’adoption de la proposition de loi, elle a été transmise au chef d’Etat pour promulgation. Cependant, le parlement s’est rendu compte que le texte n’était pas la bonne version tenant compte des amendements. Aussitôt, l’erreur a été «corrigée», par la transmission de la «bonne version», explique El Malick Ndiaye, ajoutant qu’il en a «personnellement discuté avec le Président».



L’échange entre El Malick Ndiaye et Diomaye Faye ne semble pas donc avoir convaincu ce dernier, qui a demandé une seconde lecture, conformément aux dispositions de la Constitution. «Je note que le sujet des deux versions du texte s'est aussi invité dans la presse par la voix de certains députés. Pour lever tout équivoque et garantir la conformité du texte à promulguer, à la volonté réellement exprimée par votre auguste institution, et conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution, je soumets le texte de loi à une nouvelle délibération», a écrit Diomaye Faye, dans un message lu à la tribune de l’Assemblée nationale par El Malick Ndiaye.



Pour rappel, après l’adoption de la proposition de loi, les non-inscrits n’ont pas pu réunir les 17 signatures requises pour saisir le Conseil constitutionnel en inconstitutionnalité de la loi. Quant au groupe Takku Wallu, il a renoncé au dernier moment à saisir le Conseil constitutionnel, pour ne «pas interférer dans les tensions internes qui secouent le parti au pouvoir», avant de laisser «la majorité face à ses responsabilités et aux conséquences de ses initiatives législatives».



Par ailleurs, El Malick Ndiaye a annoncé que le bureau de l’Assemblée nationale va se réunir cet après-midi pour envisager la marche suivre dans cette affaire.

