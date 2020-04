Polémique sur le distribution des vivres: Aprés FRAPP/ FRANCE DEGAGE, FDS saisit l'Ofnac

La polémique qui entoure le processus d'acquisition, d'acheminement et de distribution des denrées alimentaires aux populations nécessaire dans le cadre du Plan de Résilience Economique et Social (PRES), reste, après le point de presse tenu le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale, Mansour Faye.



Selon le mouvement Forces Démocratiques des Sénégalais (FDS), les explications fournies par le ministre Mansour Faye brillent par leur légèreté. Ainsi, à travers un communiqué transmis à Pressafrik, la justice est interpellée à nouveau par FDS, après la dénonciation de FRAP/France Dégage auprès de l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC)

« Dans le but d’apporter de la lumière sur ce grave scandale, FDS par le bais de son secrétaire général, Dr Babacar Diop, a saisi l’Ofnac d’une demande d’ouverture d’une enquête sur le marché et le transport de riz destiné aux populations vulnérables », lit-on dans le document.



Cette demande d’ouverture d’enquête vise le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale Mansour Faye, l’homme d’affaires et député Diop Sy, et M. Rayam Hachem.